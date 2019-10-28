Компания Samsung выпустила очередное обновление для своих флагманских смартфонов Galaxy S10 под управлением Android 9, которое добавляет несколько любопытных возможностей. Самое интересное нововведение – так называемое «слоуфи», которое Apple активно рекламировала в новых iPhone. Речь идет о съёмке замедленного видео на фронтальную камеру. Данная функция доступна и в One UI 2 на основе Android 10, которая пока проходит в стадии бета-теста. Также обновление несет в себе функцию Auto Hotspot, с помощью которой можно быстро поделиться интернетом с подключенными к одной учетной записи Samsung устройствами.