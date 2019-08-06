Смартфоны Samsung Galaxy с графикой AMD Radeon

Samsung и AMD официально объявили о партнерстве . И компания Samsung подтвердила, что первые SoC с процессором AMD предварительно запланированы на 2021 год. Потенциальный смартфон Galaxy с графикой Radeon может дать ему огромное преимущество перед конкурентами.В рамках партнёрства не говорится о специфике продуктов SoC Samsung-AMD, но, скорее всего, они будут ориентированы на смартфоны, Chromebook, планшеты и другие популярные потребительские устройства, от Samsung. Это даст производителю значительное повышение производительности графики, поэтому он сможет лучше рекламировать свои продукты на базе AMD как «игровые смартфоны» или «игровые планшеты» по сравнению с конкурентами. В последнее время AMD объединяется с ключевыми производителями, чтобы лицензировать свою архитектуру Radeon и расширить свое присутствие. Microsoft, Sony и даже Intel предлагают продукты на основе графики Radeon.