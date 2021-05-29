Смотреть фильм «Турист» (2021) онлайн бесплатно

Фильмы о войне вызывают у зрителей особые эмоции. Они сопровождаются чувством тревоги, трагедии, героизма и великих свершений, за это их и любят. Снимаются фильмы о войне в большом количестве и разных жанрах: есть фильмы в лирической форме, истории о любви на войне, драматические и полные трагедии фильмы о потерях. В отечественном сегменте наибольшей популярностью пользуются фильмы про Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Современные фильмы держат планку качества Советской школы военного кино. В этом году ожидается много новинок на военную тему, одной из такой является фильм "Турист" 18+ ("Русским гладиаторам посвящается").

Боевик Турист (2021) основан на реальных событиях. Действие фильма происходит в Центральноафриканской Республике (ЦАР), в городе Банги. Республиканскую армию тренируют русские солдаты. Для дополнительной поддержки перед выборами Россия отправляет туда самолет с военными и тяжелой техникой. Среди бойцов бывший полицейский Гриша с позывным "Пионер". На базе, командир "Енисей", меняет ему позывной на "Туриста". В республики начинается предвыборная гонка. Франсуа Бозизе организует постанческое движение дабы захватить власть в свои руки свергнув правительство. Они убивают местных жителей, деревня за деревней. Боевики планируют напасть на деревню в которой находятся русские инструкторы. Для Гриши эта командировка превращается в настоящий ад. Когда боевики нападают на деревню, русским солдатам приходиться обороняться своими силами, так как военные которых они обучали, покинули базу. Остались только четверо местных военнослужащих, одна из которых девушка. В ходе сражения девушка получает ранение, "Турист" ее спасает, но также получает боевое ранение, в связи с чем его эвакуируют в госпиталь. Подлечившись, главный герой принимает решение вернуться на службу. На вопрос почему позывной "Турист", Гриша отвечает: "Летаю в ад, но мне здесь нравится".

В фильме снимались: Алексей Шевченков, Евгений Терских, Александр Барановский, Владимир Петров, Сергей Воробьёв, Георгий Болонев, Флавия-Гертруда Мбайабе, Уилфред Уильямс. Владимира Петрова дебютировал в кино, исполнив главную роль инструктора Гриши. Фильм оставил только положительные отзывы у критиков. Мировая премьера картины состоялась 14 мая в городе Банги. За один день проката фильм посмотрело более 30 тысяч человек.

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