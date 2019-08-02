Соковыжималка Mijia Juicer и ее функции

Компактные размеры позволяют прибору легко поместиться в рюкзаке или сумке. По заявлению производителя, одной зарядки устройства в течение двух часов хватит для приготовления 15 порций сока.Mijia Juicer выполнена в минималистичном дизайне и укомплектована емкостью на 350 мл, которую можно использовать в качестве бокала. За 40 секунд аппарат способен превратить фрукты в сок с мякотью на одной из четырёх заданных скоростей вращения лопастей ротора.Xiaomi представила на своей краудфандинговой платформе необычное устройство — портативную соковыжималку Mijia Juicer. Новинка не требует подключения к электросети и способна произвести свыше 5 литров сока на одном заряде аккумулятора.Стоимость новинки составит 15 долларов.