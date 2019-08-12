Sonos работает над своим первым динамиком Bluetooth

Verge обнаружила, что Sonos работает над своим первым портативным Bluetooth-динамиком, а именно S17. В своей заявке Sonos подтверждает, что это высокопроизводительный беспроводной динамик, который является частью звуковой системы Sonos. Изначально S17 по-прежнему использует Wi-Fi, но на этот раз также можно использовать Bluetooth для беспроводной передачи песен.

Динамик получает соединение usb-c и порт Ethernet (как и другие динамики Sonos). Дизайн немного более завершен, чем с Sonos One, но все равно можно использовать те же элементы управления на устройстве. Динамик также будет немного выше и шире, чем Sonos One Play: 1, а встроенная ручка должна облегчать движения. Поклонники голосовых помощников будут рады услышать, что S17 поддерживает Google Assistant и Amazon Alexa.