Sony банит консоли PS5

Во время анонса PS5 компания Sony Официально рассказала о том, что владельцы новой консоли получают доступ к сервису PS Plus Collection — это сборник из двадцати лучших игр, выпущенных на PS4, в которые можно будет поиграть на новой приставке. Это сделано для того, чтобы геймер, купивший новую консоль, мог с комфортом поиграть, пока выйдут какие-то свежие новинки. Но активировать PS Plus Collection можно и на консолях прошлого поколения, чем и воспользовались хитрые пользователи — они продавали по 200-500 рублей возможность активировать PS Plus Collection на другой консоли. Правда, в итоге ушлых пользователей заблокировали пожизненно — их консоль просто заблокирована, с этим больше ничего не сделать. Вот такая вот история.