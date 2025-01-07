Sony представила шлем виртуальной реальности Xyn

Вчера компания Sony официально представила свою новую гарнитуру дополненной реальности Xyn, которая создана специально для создания 3D-объектов в фильмах, анимации и играх. Устройство, впервые показанное Sony на выставке CES в прошлом году, оснащено 4K OLED-дисплеями, функцией видеопрохода (что бы это ни значило) и поддержкой стороннего программного обеспечения для проектирования, моделирования и производства контента. Примечательно, что, судя по опубликованному Sony видео, пользователи смогут поднимать гарнитуру вверх, как забрало, когда она не используется в работе. Вместе с гарнитурой Sony представила Xyn Motion Studio — приложение для Windows, поддерживающее до 12 сенсоров Mocopi, беспроводной системы захвата движения. Эти сенсоры активно используются создателями контента для управления виртуальными аватарами.

Программа оснащена функциями редактирования движений, позволяя пользователям обрезать, объединять движения, а также настраивать их временные параметры и позицию. Sony также работает над прототипом решения для пространственного захвата движений, которое преобразует изображения реальных объектов в фотореалистичные 3D-ассеты с помощью фирменного алгоритма. Теоретически, система позволит быстрее анимировать персонажей в играх, создавать мультфильмы или фильмы даже без участия каскадёров или профессиональных актёров. Вопрос только в стоимости модели и удобстве работы с этим шлемом дополненной реальности.