Sony представила новую линейку телевизоров BRAVIA

2018-05-21, Автор - Марсель Гарипов; [54]
17 мая в Москве состоялась презентация Sony, на которой показали новые телевизоры BRAVIA. В линейку вошли OLED модели AF8, 4K HDR телевизоры серий XF90 и XF85, XF80, XF75, XF70, а также новая серия телевизоров WF8 с поддержкой Full HD и установленным Android TV.

Sony BRAVIA AF8:

Sony BRAVIA AF8 имеет OLED-экран с разрешением 4K HDR. Телевизор получил процессор нового типа максимально точно управляет 8 миллионами пикселей, что и позволяет добиться высокого по качеству изображения. В Sony BRAVIA AF8 применена технология Acoustic Surface, которая позволила расположить динамики прямо под дисплеем. За счет этого дизайн AF8 выглядит еще более минималистичным, ведь в нем остутвуют традиционные динамики, находящиеся под экраном.

Продажи новых телевизоров BRAVIA OLED серии AF8 с диагональю 55” и 65” начнутся на этой неделе. Оформить предзаказ можно на сайте Sony Store Online

Технические спецификации Sony BRAVIA AF8:

  • OLED-матрица с 8 миллионами самосветящихся пикселей.
  • Процессор 4K HDR X1 Extreme обеспечивает высокое качество картинки за счет HDR-ремастеринга на основе объектов, Super Bit Mapping 4K HDR и обработки с помощью двух баз данных.
  • Технология Acoustic Surface — высококачественный звук передаётся всей поверхностью экрана.
  • Технология TRILUMINOS Display повышает яркость и точность передачи оттенков.
  • Платформа Android TV обеспечивает быстрый доступ к кино, музыки, фотографий, игр. Функция голосового поиска используется для поиска нужного контента и управления телевизором. Также с помощью модуля Chromecast можно подключиться со смартфона или планшета к телевизору и транслировать с него контент.
  • Поддержка технологии HDR дает возможность воспроизводить видеосигнал нового стандарта с улучшенной яркостью, контрастностью и цветопередачей. Поддерживается только формат Dolby Vision HDR.

    • Sony BRAVIA XF90

    В серию XF90 вошли телевизоры с диагональю экрана 49, 55, 65 и 75 дюймов. Все они имеют разрешение 4K HDR и оснащены процессором X1 Extreme, который обеспечивает высокое качество изображения. Технология X-Motion Clarity решает проблему нечетких элементов изображения при динамичных сценах за счет запатентованного алгоритма локального затемнения ЖК-экрана от Sony. В результате, зритель получает четкое и плавное изображение практически без ущерба для яркости.

    Технические спецификации Sony BRAVIA XF90:

  • Процессор 4K HDR X1 Extreme обеспечивает высокое качество картинки за счет HDR-ремастеринга на основе объектов, Super Bit Mapping 4K HDR и обработки с помощью двух баз данных.
  • Технология X-tended Dynamic Range PRO повышает качество видео в различных форматах, включая HDR, путем регулировки яркости подсветки в отдельных областях экрана.
  • Технология X-Motion Clarity повышает четкость и плавность передачи динамичных сцен. Точный алгоритм управления сводит к минимуму эффект размытия быстро движущихся объектов. Даже самые динамичные сцены будут оставаться максимально реалистичными без ущерба для общей яркости.
  • Платформа Android TV обеспечивает быстрый доступ к кино, музыки, фотографий, игр. Функция голосового поиска используется для поиска нужного контента и управления телевизором. Также с помощью модуля Chromecast можно подключиться со смартфона или планшета к телевизору и транслировать с него контент.
  • Поддержка технологии HDR дает возможность воспроизводить видеосигнал нового стандарта с улучшенной яркостью, контрастностью и цветопередачей. Поддерживается только формат Dolby Vision HDR.

    • BRAVIA серии WF80

    Телевизоры серии WF80 с Full HD разрешением работают на операционной системе Android TV. WF80 поддерживают формат HDR, который передает больше градаций цвета, оттенков и глубины как в статичных, так и в движущихся изображениях. Корпус WF80 имеет небольшую толщину и внешне стилизован под металл, что позволит ему гармонично вписаться в любой интерьер.

    Технические спецификации Sony BRAVIA WF80:

  • Технология 4K X-Reality PRO гарантирует высокую детализацию изображения при просмотре телепередач, дисков DVD и Blu-ray и другого контента.
  • Платформа Android TV обеспечивает быстрый доступ к кино, музыки, фотографий, игр. Функция голосового поиска используется для поиска нужного контента и управления телевизором. Также с помощью модуля Chromecast можно подключиться со смартфона или планшета к телевизору и транслировать с него контент.


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