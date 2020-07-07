Sony выпустила персональный носимый кондиционер

Компания Sony запустила в продажу карманный кондиционер Reon Pocket. Маленькое устройство предназначено для нательного использования и работает в паре со специальной футболкой Reon Pocket.

Гаджет не использует системы охлаждения традиционных кондиционеров, а работает благодаря эффекту Пельтье, — термоэлектрическому явлению, которое позволяет переносить энергию от одного проводника электрического тока к другому.

Футболка из специального материала может поглощать или испускать тепло, когда через нее проходит электрический ток. Сообщается, что Reon Pocket может снизить температуру на 13 градусов Цельсия. Также в холодную погоду можно повысить температуру на 8,3 градуса Цельсия.

Управление осуществляется через мобильное приложение в котором предусмотрено четыре режима охлаждения и нагревания, а также автоматическая поддержка постоянной температуры. Датчики температуры и движения будут определять, что делает пользователь и регулировать режим охлаждения, чтобы обеспечить оптимальный уровень комфорта. Время автономной работы 90 минут, а зарядки 2 часа. Визуально он выглядит как яблочная мышь, весит всего 85 грамм и использует USB-c. Новинку можно приобрести по ориентировочной стоимости $ 130.