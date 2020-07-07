Sony выпустила персональный носимый кондиционер

Компания Sony запустила в продажу карманный кондиционер Reon Pocket. Маленькое устройство предназначено для нательного использования и работает в паре со специальной футболкой Reon Pocket.

Гаджет не использует системы охлаждения традиционных кондиционеров, а работает благодаря эффекту Пельтье, — термоэлектрическому явлению, которое позволяет переносить энергию от одного проводника электрического тока к другому.

Футболка из специального материала может поглощать или испускать тепло, когда через нее проходит электрический ток. Сообщается, что Reon Pocket может снизить температуру на 13 градусов Цельсия. Также в холодную погоду можно повысить температуру на 8,3 градуса Цельсия.

Управление осуществляется через мобильное приложение в котором предусмотрено четыре режима охлаждения и нагревания, а также автоматическая поддержка постоянной температуры. Датчики температуры и движения будут определять, что делает пользователь и регулировать режим охлаждения, чтобы обеспечить оптимальный уровень комфорта. Время автономной работы 90 минут, а зарядки 2 часа. Визуально он выглядит как яблочная мышь, весит всего 85 грамм и использует USB-c. Новинку можно приобрести по ориентировочной стоимости $ 130.
Комментарии и отзывы Sony Reon Pocket
Обзоры:
Обзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортомОбзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортом
Обзор Tigear Access. Навесной замок со сканером пальцаОбзор Tigear Access. Навесной замок со сканером пальца
Лучшие недорогие игровые кресла до 10 000 тысяч рублей. GAMDIAS Hercules E2Лучшие недорогие игровые кресла до 10 000 тысяч рублей. GAMDIAS Hercules E2
Новости:
Thermaltake анонсировала игровой стол ToughDesk 500L RGB Gaming

Компания Thermaltake анонсировала игровой стол ToughDesk 500L RGB Gaming, который представляет собой L-об...
Thermaltake представила игровые кресла U-Fit и U-Comfort

Thermaltake представила игровые кресла U-Fit и U-Comfort. Новые модели окрашены в черный цвет с красными ...
Secretlab Partners изготовили игровой стул в стиле Cyberpunk 2077

Secretlab - это сингапурский бренд, известный во всем мире своими высококачественными игровыми стульями. ...
Обзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлениемОбзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлением
Лучший шуруповерт. BOSCH GSR 120-LI Li-Ion 2.0 А-ч 12 В х2 кейс 30 Н·мЛучший шуруповерт. BOSCH GSR 120-LI Li-Ion 2.0 А-ч 12 В х2 кейс 30 Н·м
Обзор Marvel’s Iron Man VR. Примеряем роль Тони СтаркаОбзор Marvel’s Iron Man VR. Примеряем роль Тони Старка
Обзор Amazfit T-Reх. Защищенные умные часы с хорошей автономностьюОбзор Amazfit T-Reх. Защищенные умные часы с хорошей автономностью
Обзор JBL Link Portable. Первая умная колонка с Алисой в грамотном исполненииОбзор JBL Link Portable. Первая умная колонка с Алисой в грамотном исполнении
Бюджетный смартфон Honor 8S Prime вышел ...
Бюджетный смартфон Honor 8S Prime вышел Бренд Honor дал старт российским продажам бюджетных смартфонов Honor 8S Prime и 7A Prime, которые оценены...
PlayStation 5 выглядит как PlayStation 4...
PlayStation 5 выглядит как PlayStation 4На просторах интернета достаточно активно обсуждают новости о приставке PlayStation 5, которая, если вери...
Европейская цена Realme 6 Pro удивляет...
Европейская цена Realme 6 Pro удивляетКомпания Realme официально представила смартфон Realme 6 Pro на европейском рынке. Версию с 8 ГБ оператив...
Представлен обновленный ультрабук Chuwi ...
Представлен обновленный ультрабук Chuwi Компания Chuwi анонсировала обновленный 13,3-дюймовый ультрабук AeroBook Pro, который получил цельнометал...
Huawei будет покупать чипы у компании SM...
Huawei будет покупать чипы у компании SMHuawei столкнулась с проблемами поставки из США. Представители компании объявили о взаимовыгодном сотрудн...
Официальное изображение Xiaomi Mi Band 5...
Официальное изображение Xiaomi Mi Band 5В сети опубликовали первые официальные изображения фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. ...
Представлен новый Apple MacBook Pro 13...
Представлен новый Apple MacBook Pro 13Как и было обещано, сегодня компания Apple представила обновленный ноутбук MacBook Pro 13. Итак, новинку ...
3D-карта ELSA GeForce RTX 2070 Super SAC...
3D-карта ELSA GeForce RTX 2070 Super SACКомпания ELSA вслед за графическим адаптером GeForce RTX 2070 Super Erazor X представила модель GeForce R...
Смартфон Microsoft Surface Duo получит п...
Смартфон Microsoft Surface Duo получит пАвторитетный инсайдер Зак Боуден поделился подробностями о складном смартфоне Microsoft Surface Duo, кото...
Раскрыты спецификации устройства Microso...
Раскрыты спецификации устройства MicrosoСогласно информации от Windows Central, смартфон с двумя экрана Surface Duo будет оснащен процессором Sna...
Возможности 30-кратного зума Redmi 10X 5...
Возможности 30-кратного зума Redmi 10X 5Компания Redmi опубликовала новые фото, сделанные на камеру ожидаемого смартфона Redmi 10X 5G. На этот ра...
Системные требования к игре Gears Tactic...
Системные требования к игре Gears TacticВидеоигра Gears Tactics достанется бесплатно клиентам, купившим ноутбук с процессором Intel Core i5 или в...
Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0
Лучший внешний SSD. ADATA SD700 512 ГБ (ASD700-512GU31-CBK)Лучший внешний SSD. ADATA SD700 512 ГБ (ASD700-512GU31-CBK)
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Обзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкойОбзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor