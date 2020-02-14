Sony выпустила портативный динамик SRS-LSR200

Sony анонсировала новый гаджет SRS-LSR200. Устройство представляет собой портативный динамик, который оснащен пультом дистанционного управления, позволяющим пользователям удаленно управлять своим телевизором. Он не только облегчает прослушивание и просмотр телевизора для пожилых людей (или тех, у кого проблемы со слухом), но и его «защищенный от капель» дизайн должен также помочь при прослушивании на кухне или в других комнатах по всему дому без необходимости увеличивать громкость.

Устройство поставляется с тремя динамиками, с левым и правым 2W драйверами, обеспечивающими стереозвук, а средний настроен для воспроизведения человеческого голоса и заключен в коробку для предотвращения помех. Он обеспечивает беспроводное аудио на частоте 2,4 ГГц и использует систему разнесенных антенн для минимизации прерываний и задержек.

Динамик оснащен мощным широкоугольным инфракрасным излучателем, большой объемной ручкой регулировки громкости и другими кнопками для работы с телевизором. Встроенная батарея рассчитана на 13 часов работы, после чего для полной зарядки динамик необходимо поставить на 3 часа в зарядную базу, хотя его также можно подключить к адаптеру переменного тока.

База совместима с любыми телевизорами - не только моделями Sony - через USB-C, и имеет разъем для наушников 3,5 мм и оптический аудиопорт. Sony утверждает, что устройство, руководство по эксплуатации и прилагаемые кабели поставляются с большими цветными наклейками для удобного подключения к телевизору.