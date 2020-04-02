Сотрудники компании Apple перешли на удаленную работу

Крупнейшие компании уже давно перешли на удаленную работу. Сотрудники работают из дома, так как безопасность и здоровье людей превыше всего.

Компания Apple также предприняла такие меры закрыв свои офисы и лаборатории. Сотрудники продолжают трудиться над новыми проектами из дома. Сотрудники общаются между собой посредством приложений FaceTime, Slack, Jabber и WebEx.

Компания планирует выпустить в этом году новый динамик HomePod, приставку Apple TV следующего поколения, 14-дюймовый MacBook Pro, новые iPad, Apple Watch Series 6 и обновление iMac.