Сотрудники компании Apple перешли на удаленную работу

2020-04-02, Автор - Ramil; Продукт - Apple; [62]
Крупнейшие компании уже давно перешли на удаленную работу. Сотрудники работают из дома, так как безопасность и здоровье людей превыше всего.

Компания Apple также предприняла такие меры закрыв свои офисы и лаборатории. Сотрудники продолжают трудиться над новыми проектами из дома. Сотрудники общаются между собой посредством приложений FaceTime, Slack, Jabber и WebEx.

Компания планирует выпустить в этом году новый динамик HomePod, приставку Apple TV следующего поколения, 14-дюймовый MacBook Pro, новые iPad, Apple Watch Series 6 и обновление iMac.

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