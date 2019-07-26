Советы по выбору костюма для охоты

На сегодняшний день в каждом крупном городе есть магазины для охоты, рыбалки, где продаются специальные костюмы. Найти их можно и в магазинах спецодежды. Но как только вы будете готовы купить костюм для охоты вы поймете, что ничего подходящего в них либо нет, либо все стоит в два-три раза дороже, чем вы планировали. Купить костюм для охоты можно в интернет-магазинах. В Украине доступы отличные охотничьи костюмы на лето, зиму, демисезон. Представлены они на сайте zvz.com.ua, к сожалению, этих костюмов на прилавках отечественных магазинов не найти, поэтому придется выбирать рассматривая каждую модель.

В крупных городах продаются отличные костюмы для охоты, которые изготовлены из зарубежных хлопчатобумажных тканей с водоотталкивающей наружной пропиткой и специальной мембраной Gore-Тех. Зимние варианты одежды имеют синтетический утеплитель. Проблема у этих "отличных костюмов" - очень высокая цена, которая для отечественного "охотника-любителя" малоподъемна. Ну и следует понимать, что мембрана Gore-Тех справиться со своей задачей отвода влаги зимой, либо при охоте на дельтах рек. Если же вы будете заниматься охотой ходя по горам, болотам - вы вымокните через полчаса. Тем самым, даже "дорогой отличный костюм" вас подведет.

Поэтому если вы занимаетесь охотой на горах, болотах, оврагах, ходя в лесу, то покупайте прочную, легкую, мягкую, тонкую одежду. Размер и покрой должен быть свободным, чтоб никакие движения ваши не стеснялись. Ткань одежды должна быть непродуваемой, но вентилируемой, она не должна шуршать и должна иметь маскировочный цвет, а не светится как маяк.

Многие приобретают охотничьи костюмы камуфляжной расцветки. При этом во многих магазинах вас будут уверять, что наличие камуфляжной расцветки уже гарантирует, что это и есть одежда для охоты. На самом деле, одежда должна быть просто маскировочной. Многие вовсе для подвижной охоты в лесу рекомендуют одежду оранжевого цвета, чтоб вы были видны другим охотникам. Ведь заяц и любая птица все равно отличит вас от столба дерева в лесу, а вот охотник может засадить дробь в ваше тело.