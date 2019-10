Стабильную версию macOS Catalina номером 10.15.

MacOS Catalina вышла с номером 10.15, в системе исправили все недочеты и ошибки, также добавили много полезности.

В новой прошивке добавили технологию Catalyst, которое позволяет без труда переносить приложение с iPad на macOS, Еще добавили голосовое управление гаджетов для людей с ограниченными возможностями. Новое приложение Find My, которое объединяет такие сервисы как Find My Friends и Find My iPhone в одно единое.

В новой обновленной операционной системе нет приложения iTunes. Теперь вместо него будут три отдельные программы: Apple Music, Apple Podcast и Apple TV.

Обновление уже доступно для скачивания в магазине приложений Mac App Store.