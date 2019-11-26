Стала известна дата релиза наушников Huawei Freebuds 3 в России

Совсем скоро ожидается выпуск наушников Huawei Freebuds 3 на российский рынок. Устройство характеризуется чипом Kirin1, Bluetooth 5.1 и низким энергопотреблением, технологией активного шумоподавления, поддержкой беспроводной зарядки, качественным микрофоном со снижением шума ветра.

Уже 28 ноября наушники можно будет приобрести в официальном онлайн-магазине Huawei, в России же только 7 декабря. Кстати, первые 200 человек посетившие в Москве (ТЦ «Авиапарк») торжественную часть релиза Freebuds 3, в подарок получат эти бонусные наушники.