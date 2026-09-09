Стартовали предзаказы на навигатор Garmin Drive 8,8

Обновлённая серия навигаторов Garmin Drive получила панель с увеличенным форматом 20:9 и ёмкостным сенсорным управлением. В продаже доступны две модификации с диагональю 7,1 или 8,8 дюйма, причём в обеих вариантах используется одинаковое разрешение матрицы — 1600×720 пикселей. Мобильное приложение Garmin Drive даёт возможность заранее продумывать маршруты прямо на смартфоне, а после этого отправлять их в навигационное устройство. Кроме того, пункт назначения можно задать голосовой командой, что добавляет удобства в дороге. Сведения о точках интереса, включая отели и рестораны, выводятся сразу вместе с оценками от TripAdvisor. Помимо прочего, Garmin Drive способен работать как hands-free-гарнитура для подключённого телефона.

Экран устройства спроектирован так, чтобы не перекрывать обзор сквозь ветровое стекло в отличие от типовых навигаторов. На панели отображается не только сама траектория движения, но также знаки остановки, сигналы светофоров и действующие лимиты скорости. Если синхронизировать навигатор с приложением на смартфоне, открывается доступ к интернет-данным, которые позволяют видеть актуальную дорожную ситуацию, заторы и погодный прогноз. Станции подзарядки электромобилей также визуализируются, а при необходимости их можно отфильтровать по показателю заряда.

В официальном интернет-магазине Garmin уже стартовали продажи новых устройств Drive GPS: модель с экраном 7,1 дюйма стоит 299 долларов, а версия с 8,8-дюймовой панелью — 349 долларов.