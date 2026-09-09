Стартовали предзаказы на навигатор Garmin Drive 8,8

Экран устройства спроектирован так, чтобы не перекрывать обзор сквозь ветровое стекло в отличие от типовых навигаторов. На панели отображается не только сама траектория движения, но также знаки остановки, сигналы светофоров и действующие лимиты скорости. Если синхронизировать навигатор с приложением на смартфоне, открывается доступ к интернет-данным, которые позволяют видеть актуальную дорожную ситуацию, заторы и погодный прогноз. Станции подзарядки электромобилей также визуализируются, а при необходимости их можно отфильтровать по показателю заряда.
В официальном интернет-магазине Garmin уже стартовали продажи новых устройств Drive GPS: модель с экраном 7,1 дюйма стоит 299 долларов, а версия с 8,8-дюймовой панелью — 349 долларов.