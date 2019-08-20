Статистика: лидеры рынка смартфонов

Наиболее известные компании, занимающиеся глобальной рыночной аналитикой, опубликовали квартальные отчёты о мировых продажах смартфонов. По оценкам экспертов, впервые за долгое время, позиция Apple в рейтинге производителей заметно пошатнулась.

По данным агентства IHS Markit, глобальные поставки iPhone с апреля по июнь были столь низкими, что это позволило конкурентам вытеснить Apple из тройки лидеров. С результатом в 35,3 миллиона устройств она уступила позиции не только Samsung и Huawei, но и OPPO, а Xiaomi, продавшая около 30 миллионов смартфонов, стала для Apple серьёзным конкурентом.

Эксперты считают, что OPPO смогла заинтересовать европейских мобильных операторов выпуском моделей с поддержкой сетей пятого поколения. Это привело к росту продаж на 13% в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года — 31,9 против 36,2 миллиона устройств соответственно.

Рост в текущем отчётном периоде удалось продемонстрировать только Samsung и Huawei. Последняя может столкнуться с проблемами в текущем квартале — отношения компании с американским правительством по-прежнему носят напряжённый характер.

Отчёты компаний Canalys, Strategy Analytics и Counterpoint отличаются от данных IHS Markit — согласно их статистике, Apple по-прежнему входит в тройку лидеров среди производителей смартфонов.