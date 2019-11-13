Стильное устройство для очистки воздуха - Breathe

Загрязнение в крупных городах может отнять 2-3 года жизни. «Breathe» - это продукт для очистки воздуха, который обеспечивает свежий воздух при каждом вдохе.

Устройство выполнено в виде стильного свистка и оснащено угольным фильтром, датчиком воздуха и съемным мундштуком. Открытая конструкция обеспечивает постоянный поток чистого воздуха. Breathe имеет минимальный вес, как и модное ожерелье, и его очень удобно носить в отличие от других существующих фильтрующих устройств, которые имеют тенденцию быть тяжелыми и громоздкими.

Устройство собирает данные,а при подключении к смартфону через аудиовыход данные автоматически загружаются в приложение. Приложение показывает все частицы, газы и токсины которые задержало устройство.