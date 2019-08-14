Стиральная машина Whirlpool FRR 12451 из премиальной линейки W Collection

Новая стиральная машина Whirlpool FRR 12451 делает процесс стирки максимально простым и интуитивно понятным благодаря сенсорному дисплею MySmartDisplay.

MySmartDisplay автоматически подбирает идеальные параметры температуры, продолжительности и интенсивности стирки. Кроме того, пользователи могут создавать индивидуальные программы и сохранить их в «Избранном», нажав значок сердца.

Стиральная машина Whirlpool FRR 12451 оснащена уникальной системой 6TH SENSE PrecisionDose, которая избавляет от необходимости добавлять моющее средство и ополаскиватель каждую стирку – прибор сам будет использовать нужное количество расходных материалов с учетом выбранной программы. Два отсека – для порошка и кондиционера – пользователь может использовать по своему усмотрению. Забыть о добавлении порошка можно на целых 50 стирок – именно на столько хватит расходных материалов, если заполнить отсек полностью.

С новой функцией 6TH SENSE Garments+ «забытую» вещь можно добавить в барабан прямо в процессе стирки! В начале программы на дисплее появляется специальный значок, который показывает, когда можно приостановить работу машины и добавить одежду.

Инновационная система 6TH SENSE FreshCare обеспечивает деликатный уход за вещами в течение шести часов после окончания цикла. Она запускает непрерывное вращение барабана, которое препятствует сминанию вещей и обеспечивает легкую глажку.

Стиральная машина Whirlpool FRR 12451 линейки W Collection также оснащена технологией 6TH SENSE ZenTechnology, которая уменьшает вибрации барабана и шум во время стирки, что позволяет запустить цикл даже ночью.

Прибор обладает минималистичным дизайном с акцентом на детали: строгие выверенные линии, элегантный дисплей, «спрятанный» в большую глянцевую дверцу, которая занимает все фронтальное пространство машины.

Флагманская стиральная машина Whirlpool FRR 12451 уже доступна в продаже, рекомендованная розничная цена составляет 79 990 рублей.