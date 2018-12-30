Стоит ли после 9 класса идти учиться на переводчика?

В связи с достаточно тяжелым материальным положением многих семей в регионах страны большинство школьников задумывается покинуть школьную скамью в 9-м классе и стать, к примеру, переводчиком. Стоит ли в современных реалиях становиться переводчиком?

Еще десять лет назад школьники сидели переводили тексты с помощью электронных словарей, а двадцать лет назад активно использовались бумажные словари переводчики. Сегодня ситуация кардинально изменилась и для беседы на бытовом уровне можно легко поддерживать пользуясь тем ж Google переводчиком, а профессиональные тексты, документы отдать на перевод специализированным агентствам. К примеру, агенство переводов www.kcci.kharkov.ua осуществляет перевод с любого языка на любой язык, в том числе готово организовать перевод с китайских, японских языков на любой вас интересующий. Перевод может быть осуществлен срочно, либо в обычном режиме и прямо на их сайте у вас есть возможность загрузить текст для перевода, после чего с вами оперативно свяжутся для уточнения сроков выполнения задания и итоговой суммы. Таких агентств множество. В качестве примера мы привели www.kcci.kharkov.ua, так как это бюро переводов Харьковской промышленной палаты, а не контора ООО "Рога и копыта", следовательно, качество выполнения задания всегда будет контролироваться руководством. У вас как частного переводчика на онлайн рынке получится конкурировать с данными организациями только в случае сильного демпинга и даже в этом случае вы получите заказы лишь частных лиц, а организации все равно будут доплачивать за гарантированный результат профессиональным организациям. Следовательно, после того как вы проучитесь на переводчика вам придется трудоустраиваться в подобное агентство переводов и работать на заработную плату. Каковы перспективы?

Перспективы таковы, что средняя заработная плата переводчика с популярных языков английского, французского, немецкого, испанского ровно в два раза ниже, чем средняя заработная плата по региону. К примеру, в Москве переводчику готовы платить по 40 тысяч рублей в месяц и это при том, что средняя заработная плата в 2018 году составила более 81 тысячи рублей. В Казани, глубинке страны, переводчикам готовы платить по 20 тысяч рублей в месяц и это при том, что средняя заработная плата в данном городе составила более 43 тысяч рублей.

Резюмируя - мы не советуем делать профессию переводчика основной для вас.