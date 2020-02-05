Сушилка для обуви 360 ° Xiaomi Deerma HX20

Проблема мокрой обуви подошла к концу благодаря сушилке для обуви Xiaomi Deerma HX20. Сушилка оборудована керамическим генератором, который выделяет озон. Озон способствует окислению среды, разложению неприятного запаха и уничтожению бактерий и грибка.

Она позволяет сушить обувь на 360 ° благодаря телескопической трубе и различным доступным режимам. Устройство предлагает постоянную температуру нагрева и ее можно изменить для установки одного из 4 режимов.

Сушилка предусматривает функцию автоматического выключения по таймеру. Вы можете самостоятельно настроить продолжительность работы устройства: 30, 60, 120 или 180 минут. Также сушилка оборудована датчиком, который отключает ее при перегревании.