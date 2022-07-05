Synology представила сетевое хранилище DS1522+ с 5 отсеками

Компания Synology расширяет ассортимент устройств для хранилища представив новый DiskStation с 5 отсеками.

Synology DiskStation DS1522+ отлично интегрируется в качестве основного решения для хранения данных. Устройство работает на DiskStation Manager (DSM) 7.1 и предлагает надежные возможности управления данными, широкие возможности обмена файлами, совместной работы и видеонаблюдения. DS1522+ также поддерживает модуль расширения DX517. Synology Drive обеспечивает интуитивно понятное управление файлами и синхронизацию между такими платформами, как Windows, macOS, Android и iOS.

Synology DiskStation DS1522+ появится в продаже в этом месяце. Цена устройства не раскрыта.