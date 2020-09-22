TEAMGROUP представит новый бренд T-CREATE в онлайн формате

C 22 по 24 сентября состоится онлайн-мероприятие компании TEAMGROUP. Согласно расписанию, будут представлены новые продукты серии T-FORCE и новый бренд T-CREATE. Мы ожидаем увидеть твердотельные накопители, оперативную память, флеш-накопители и первую систему жидкостного охлаждения компании.

Компания покажет память XTREEM ARGB DDR4 3600 8x32GB максимальной емкости и продемонстрирует незримые возможности разгона серии T-FORCE.

TEAMGROUP T-CREATE EXPERT SATA SSD предлагает самую длительную в отрасли 12-летнюю ограниченную гарантию и использует изготовленные на заказ микросхемы корпоративного уровня со сверхвысокой надежностью и имеет значение TBW до 10 000 ТБ.

TEAMGROUP представит твердотельные накопители CARDEA Z330 и Z340 с графеновым охлаждением, твердотельные накопители CARDEA Z440 с интерфейсом поколения 4X4, твердотельные накопители CARDEA II с алюминиевыми ребрами охлаждения, твердотельные накопители CARDEA LIQUID с первой водой. охлаждающая структура и CARDEA Ceramic C440 SSD с аэрокосмической керамической охлаждающей структурой.