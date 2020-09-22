TEAMGROUP представит новый бренд T-CREATE в онлайн формате

C 22 по 24 сентября состоится онлайн-мероприятие компании TEAMGROUP. Согласно расписанию, будут представлены новые продукты серии T-FORCE и новый бренд T-CREATE. Мы ожидаем увидеть твердотельные накопители, оперативную память, флеш-накопители и первую систему жидкостного охлаждения компании.

Компания покажет память XTREEM ARGB DDR4 3600 8x32GB максимальной емкости и продемонстрирует незримые возможности разгона серии T-FORCE.

TEAMGROUP T-CREATE EXPERT SATA SSD предлагает самую длительную в отрасли 12-летнюю ограниченную гарантию и использует изготовленные на заказ микросхемы корпоративного уровня со сверхвысокой надежностью и имеет значение TBW до 10 000 ТБ.

TEAMGROUP представит твердотельные накопители CARDEA Z330 и Z340 с графеновым охлаждением, твердотельные накопители CARDEA Z440 с интерфейсом поколения 4X4, твердотельные накопители CARDEA II с алюминиевыми ребрами охлаждения, твердотельные накопители CARDEA LIQUID с первой водой. охлаждающая структура и CARDEA Ceramic C440 SSD с аэрокосмической керамической охлаждающей структурой.

Комментарии и отзывы TEAMGROUP T-FORCE X T-CREATE
Обзоры:
Новости:
TEAMGROUP представит новый бренд T-CREATE в онлайн формате

C 22 по 24 сентября состоится онлайн-мероприятие компании TEAMGROUP. Согласно расписанию, будут представ...
Обзор Xiaomi Mi AIoT Router. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для Обзор Xiaomi Mi AIoT Router. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для "умного дома"
Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bluetooth 5.0Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bluetooth 5.0
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Обзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с BluetoothОбзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth
ZMI USB PD 65 Вт готовится к релизу...
ZMI USB PD 65 Вт готовится к релизуВ последнее время многие производители стали делать упор именно на скорость зарядки, ведь для большинства...
Компьютерная игра Serious Sam 4 перенесе...
Компьютерная игра Serious Sam 4 перенесеКомпьютерная игра Serious Sam 4 перенесена на конец сентября. Об этом заявили разработчики игры Devolver ...
PlayStation объявила цены на игры и аксе...
PlayStation объявила цены на игры и аксеКомпания Sony официально объявила дату старта продаж консоли нового поколения. В России ее можно приобрес...
Представлен ПК-корпус Aerocool Zauron ...
Представлен ПК-корпус Aerocool Zauron Компания Aerocool пополнила ассортимент корпусов моделью Zauron, которая представляет типоразмер Mid Towe...
Пора выбрать чехол для Samsung Galaxy A7...
Пора выбрать чехол для Samsung Galaxy A7Достаточно часто пользователи спрашивают о том, как можно защитить свой смартфон от различного рода повре...
Компания VIVO выпустит смартфон iQOO Z1x...
Компания VIVO выпустит смартфон iQOO Z1xКомпания VIVO в скором времени выпустит смартфон iQOO Z1x. VIVO позиционирует его как игровой смартфон ср...
Google Pixel 4a показали в защитных чехл...
Google Pixel 4a показали в защитных чехлСетевые источники опубликовали качественный рендер смартфона Google Pixel 4a, презентация которого ожидае...
ASUS анонсировала маршрутизатор ROG Rapt...
ASUS анонсировала маршрутизатор ROG RaptASUS анонсировала маршрутизатор ROG Rapture GT-AXE11000 с поддержкой Wi-Fi 6E. Новый маршрутизатор отлича...
Google рассекретил дизайн смартфона Pixe...
Google рассекретил дизайн смартфона PixeКомпания Google случайно опубликовала страничку еще не представленного официально смартфона Pixel 4A в он...
Смартфон OnePlus Nord будет стоить всего...
Смартфон OnePlus Nord будет стоить всегоВ сети появилась информация о цене на смартфон OnePlus Nord, который будет официально представлен 10 июля...
Sony представила карты памяти CFexpress ...
Sony представила карты памяти CFexpress Компания Sony объявила о выпуске карт-памяти серии CFexpress Type A «Tough» емкостью 80 и 160 ГБ. ...
Ноутбуки HP ProBook G8 оценены от $729...
Ноутбуки HP ProBook G8 оценены от $729Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков ProBook шестью моделями серий 400 G8 и 600 G8, которые основа...
Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлейОбзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей
Обзор Xiaomi Mi AIoT Router. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для Обзор Xiaomi Mi AIoT Router. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для "умного дома"
Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышкаОбзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышка
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300UОбзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300U
Обзор Marvo CM370. Тест комплекта периферии: мышка, клавиатура, наушники и коврикОбзор Marvo CM370. Тест комплекта периферии: мышка, клавиатура, наушники и коврик
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor