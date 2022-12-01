TECNO представила линейку смартфонов PHANTOM X2 и ноутбуки MEGABOOK S1

Сегодня компания TECNO в ходе технологического мероприятия в Дубае официально представила миру сразу два новых флагманских продукта — серию смартфонов PHANTOM X2 и модельный ряд ноутбуков MEGABOOK S1 и MEGABOOK T1. Начать стоит, пожалуй, с флагманской линейки смартфонов, которая предоставляет пользователю возможность за адекватные деньги приобрести устройство для игр, развлечений, путешествий, фотографий и не только. За основу производительности новой линейки смартфонов взят процессор MediaTek Dimensity 9000 5G, который является первым в мире 4-нанометровым процессором с 15,3 млрд транзисторов. За счёт своей архитектуры процессор получает достаточно приличную производительность с адекватным потреблением энергии.

Кроме того, производитель отдельно уделил внимание качеству снимков — пользователь получает достаточно продвинутую систему камер с качественными линзами, благодаря чему пользователь получает весьма достойные снимки даже в условиях плохого освещения. Пока что у нас, к сожалению, нет информации о стоимости нового устройства и о том, как скоро гаджет отправится в продажу, но новая линейка флагманских устройств точно стоит вашего внимания. Особенно если учитывать, что ранее производитеь выпускал достаточно качественные смартфоны за адекватные деньги — буквально в два раза дешевле конкурентов с примерно теми же характеристиками. Так что будем ждать новостей по этому поводу и тогда можно будет говорить предметнее.