ТОП стационарных блендеров. Dauken MX900

Блендеры, как известно бывают двух видов: погружные и стационарные. Каждый из этих видов имеет свои достоинства и недостатки: погружные блендеры легкие, а стационарные обладают неоспоримым преимуществом в мощности и производительности. Мы собрали ТОП-10 лучших стационарных блендеров.

Характеристики и критерии оценки

Основными характеристиками при выборе стационарного блендера являются: мощность, Объем, скорость вращения, исчисляемая в оборотах в минуту, наличие специальных программ и дополнительных функций, а также материалы из которых изготовлен корпус и стакан блендера. Немаловажным критерием является цена.

Также мы изучили плюсы и минусы каждой модели по отзывам их владельцев и на основе их составили этот рейтинг.

Рейтинг

Gastrorag B-020

Позиционируется производителем как многофункциональный блендер. Корпус из ABS-пластика, чаша - поликарбонат. Имеет сенсорные кнопки, 2 режима пульсации и 6 дополнительных режимов.

Мощность - 1500 W

Скорость - 16000 оборотов в минуту

Материал корпуса - ABS-пластик

Объем - 2 Л

Кувшин - поликарбонат

Режимы - 2 пульсации, 6 дополнительных

Вес - 4,2 кг.

Цена - 8500 р.

Достоинства: Цена, большое количество режимов.

Недостатки: Вибрация при работе - плохая устойчивость, стакан царапается при работе с твердыми продуктами, винт в чаше и моторный блок часто выходят из строя, низкая надежность.

Braun JB 5160

Braun JB 5160 имеет 11 скоростей, программу смузи, импульсный переключатель. Эта модель также способна измельчать лед. Чаша объемом 1,6 литра выдерживает перепады температур и изготовлена ​​из прочного стекла.

Мощность - 1000 W

Скорость - 22000 оборотов в минуту

Материал корпуса - пластик

Объем - 1,6 Л

Кувшин - термостекло

Режимы - импульсный, измельчения льда

Вес - 4,9 кг.

Цена - 10633 р.

Достоинства: Функциональность, дизайн.

Недостатки: Не очень удобный стакан, пластиковые детали в креплении ножей, ножи часто выходят из строя, слабая резиновая прокладка.

Philips HR2095 Avance Collection

Блендер Philips HR2095 Avance Collection с двигателем ProBlend мощностью 700 Вт может обрабатывать большинство продуктов, от фруктов и овощей до мороженого. Имеет механическое управление и режим колки льда.

Мощность - 700 W

Скорость - 22000 оборотов в минуту

Материал корпуса - пластик

Объем - 2 Л

Кувшин - стекло

Режимы - импульсный, измельчения льда

Вес - 4,4 кг

Цена - 8365 р.

Достоинства: Довольно тихий, простота ухода, хорошо делает коктейли, устойчив.

Недостатки: плохо справляется с густыми продуктами, малая мощность.

Kenwood BLX50

Первое что бросается в глаза при виде этой модели - конечно оригинальный дизайн. Блендер поставляется с двигателем мощностью 800 Вт, набором программ управления, чашей из стекла, а также кнопочным импульсным управлением.

Мощность - 800 W

Скорость - неизвестно

Материал корпуса - металл

Объем - 1,6 Л

Кувшин - стекло

Режимы - импульсный, измельчения льда

Вес - 4,5 кг.

Цена - 12590 р.

Достоинства: дизайн, удобство, устойчивый.

Недостатки: низкая мощность, туго открывается крышка.

KitchenAid 5KSB5553E

KitchenAid - бренд бытовой техники, принадлежащий Whirlpool Corporation. Блендер продается в 10 различных вариантах расцветки и имеет два варианта кувшина разного объема. В комплекте поставляется с кувшином объемом 0,75 Л, чашу объемом 1,75 Л можно приобрести отдельно.

Мощность - 500 W

Скорость - 11500 оборотов в минуту

Материал корпуса - пластик

Объем - 0,75 Л

Кувшин - стекло

Режимы - импульсный, измельчения льда

Вес - 4,5 кг.

Цена - 14900 р.

Достоинства: дизайн, дополнительный стакан, разнообразие цветов

Недостатки: низкая мощность, не подходит для твердых продуктов, хрупкая колба.

Smeg BLF01

Это ретро-блендер в стиле 50-х годов выпускается в различных цветах. Мотор с плавным стартом, 4 скорости работы, устойчивый корпус из алюминия, 3 программы работы и дизайн от итальянских инженеров, - все это о нем.

Мощность - 800 W

Скорость - 18000 оборотов в минуту

Материал корпуса - металл

Объем -1,5 Л

Кувшин - тритан

Режимы - импульс, колка льда, приготовление пюре.

Вес - 3,65 кг.

Цена - 22000 р.

Достоинства: дизайн, качество сборки, материалы, надежность.

Недостатки: низкая мощность, плохо справляется с твердыми и вязкими продуктами.

Bugatti VELA

Еще один блендер с крайне интересным экстерьером. Оптимизированная коническая форма емкости для смешивания помогает продуктам легко перемешиваться. В комплекте с блендером идет диск с видео тренингом по кулинарии.

Мощность - 400 W

Скорость - неизвестно

Материал корпуса - металл, пластик

Объем -1,5 Л

Кувшин - стекло

Режимы - импульс, колка льда, 4 скорости.

Вес - 4,3 кг.

Цена - 18890 р.

Достоинства: стильный, многофункциональный

Недостатки: низкая мощность, ножи иногда не захватывают продукты.

Rawmid Dream Samurai BDS-04

Блендер позиционируется как профессиональная модель, которую можно использовать в коммерческих целях. Имеет 7 скоростей, импульсный режим и “объемный японский нож”.

Мощность - 2900 W

Скорость - 50000 оборотов в минуту

Материал корпуса - пластик

Объем -2 Л

Кувшин - тритан

Режимы - импульс, колка льда, 7 скоростей

Вес - 5 кг.

Цена - 15900 р.

Достоинства: простое управление и сборка, высокая мощность и скорость вращения ножей,

Недостатки: низкое качество ножей, громоздкий.

Blendtec Fit Blender

Классическая модель от американской компании Blendtec, которая продает коммерческие и бытовые блендеры. Основателем Blendtec является Томас Диксон. Компания была основана в 1975 году и по состоянию на 2016 год все еще работает. Томас Диксон является также ведущим известного шоу «Will It Blend?», в котором измельчает различные предметы в одном из своих блендеров.

Мощность - 1560 W

Скорость - 28000 оборотов в минуту

Материал корпуса - пластик

Объем -2 Л

Кувшин - пластик

Режимы - импульс, колка льда, 30 скоростей.

Вес - 3 кг.

Цена - 45900 р.

Достоинства: мощность, надежность, скорость, удобное управление.

Недостатки: Цена

Dauken MX900

Строгий металлический корпус, система самоочистки, острые ножи и удобное управление. В этой модели от Dauken ничего лишнего. Все детали выполнены надежно и лаконично.

Мощность - 2000 W

Скорость - 32000 оборотов в минуту

Материал корпуса - металл

Объем - 2 Л

Кувшин - пластик

Режимы - импульс, колка льда, функция самоочистки, плавная регулировка скорости.

Вес - 5 кг.

Цена - 21600 р.

Достоинства: мощность, надежность, скорость, удобное управление, хорошая устойчивость, защита от перегрева.

Недостатки: уровень шума при измельчении твердых продуктов

Таблица сравнения тех характеристик

Модель Мощность W Скорость об/мин Корпус Объем Л Кувшин Режимы Вес кг. Цена р. Dauken MX900 2000 32000 металл 2 пластик импульс, колка льда, самоочистка. 5 21600 Blendtec Fit Blender 1560 28000 пластик 2 пластик импульс, колка льда, 30 скоростей 3 45900 Rawmid Dream Samurai BDS-04 2900 50000 пластик 2 тритан импульс, колка льда, 7 скоростей 5 15900 Bugatti VELA 400 - металл, пластик 1,5 стекло импульс, колка льда, 4 скорости. 4,3 18890 Smeg BLF01 800 18000 металл 1,5 тритан импульс, колка льда, приготовление пюре. 3,6 22000 Kitchen Aid 5KSB5553E 500 11500 пластик 0,75 стекло импульсный, измельчения льда 4,5 14900 Kenwood BLX50 800 - металл 1,6 стекло импульсный, измельчения льда 4,5 12590 Philips HR2095 700 22000 пластик 2 стекло импульсный, измельчения льда 4,4 8365 Braun JB 5160 1000 22000 пластик 1,6 термостекло импульсный, измельчения льда 4,9 10633 Gastrorag B-020 1500 16000 пластик 2 пластик пульсация, 6 дополнительных 4,2 8500

Вывод

Исходя из соотношения технических характеристик, материалов, цены, качества сборки, а также достоинств и недостатков каждой модели на основе отзывов владельцев, мы пришли к выводу, что первое место в данном рейтинге заслуженно занимает блендер Dauken MX900.

Он обладает высокими техническими характеристиками, отличается хорошим качеством сборки и надежностью. При этом имеет минимум недостатков и разумную цену.

Этот блендер прекрасно зарекомендовал себя на кухне у многих владельцев и уверенно справляется даже со сложными кулинарными задачами. С его помощью можно готовить коктейли, взбивать кремы и тесто, перемалывать орехи и даже измельчать курицу.

Данный рейтинг не претендует на абсолютную объективность и составлен в ознакомительных целях, чтобы предоставить читателям информацию, которая поможет им в выборе подходящего помощника на кухне.