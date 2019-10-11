TP-Link представляет два высокодоступных маршрутизатора AX

Компания TP-Link, ведущий мировой поставщик сетевых и потребительских продуктов, представила два доступных WiFi-маршрутизатора: Archer AX3000 и Archer AX1500. Оба поддерживают новейший стандарт беспроводной связи 802.11ax, также известный как Wi-Fi 6.
Archer AX3000Оснащенный чипсетом Intel, он обеспечивает высокую двухдиапазонную скорость 3 Гбит / с, что в 3 раза быстрее, чем в предыдущем поколении Wi-Fi. Этот маршрутизатор Wi-Fi 6 оснащен каналами 1024-QAM и 160 МГц, что позволяет ему передавать данные быстрее, чем когда-либо прежде, идеально подходящих для потоковой передачи 4K / HD, интенсивных онлайн-игр и многого другого.
- Wi-Fi 6 на базе двухъядерного процессора Intel
- 4 Stream AX3000 WiFi
- 2402 Мбит / с на 5 ГГц и 574 Мбит / с на 2,4 ГГц
- Улучшенная емкость для большего количества устройств
- Больше покрытия с меньшими помехами
- 5 гигабитных портов, 1 порт USB
- Обратная совместимость
Archer AX1500Сверхбюджетный Archer AX1500, идеально подходящий для пользователей, которым нужна скорость и производительность Wi-Fi 6 при минимально возможных затратах. Благодаря скорости до 1,5 Гбит / с AX1500 может похвастаться мощным трехъядерным процессором, который легко обрабатывает все соединения и одновременно продлевает время автономной работы мобильных устройств.
- Технология Wi-Fi 6 следующего поколения
- 1201 Мбит / с на 5 ГГц и 300 Мбит / с на 2,4 ГГц
- Высокая производительность с трехъядерным процессором 1,5 ГГц
- Улучшенная емкость для большего количества устройств
- Больше покрытия с меньшими помехами
- 5 гигабитных портов
- Обратная совместимость