Тайная жизнь режиссера Терренса Малика

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2019 года. В основе сюжета фильма биография Франца Егерштеттера - австрийца, казненного нацистскими властями за отказ служить в вермахте. Фильм претендовал на главный приз фестиваля.

Франца Егерштеттера, отказавшегося сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Когда Франц сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи.

В России фильм выйдет в прокат 19 марта.