Тайная жизнь режиссера Терренса Малика

2020-02-26, Автор - Ramil; Продукт - Тайная жизнь; [27]
Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2019 года. В основе сюжета фильма биография Франца Егерштеттера - австрийца, казненного нацистскими властями за отказ служить в вермахте. Фильм претендовал на главный приз фестиваля.

Франца Егерштеттера, отказавшегося сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Когда Франц сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи.

В России фильм выйдет в прокат 19 марта.


Комментарии и отзывы Тайная жизнь
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor