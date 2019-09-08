Техника для офиса от мышки до кулера

Заполним офис техникой

Без офисной техники невозможно представить ни одну компанию. Если раньше бухгалтеру нужно было вести учет вручную, то теперь он автоматизирован при помощи компьютера и специальной программы. То же касается и печатных машинок. Текст можно изменять в компьютере и распечатывать документы на разной бумаге посредством принтера.

Жаркое помещение летом и холодное зимой спасают обогреватели и кондиционеры, а энергосберегающие лампы хорошо освещают пространство и экономят электроэнергию. Но обо всем по-порядку.

Крупная офисная техника

Начнем с компьютеров. В офисах все чаще отдают предпочтение современным моноблокам – дисплею, сзади у которого встроен системный блок, а также динамики. Такой компьютер занимает минимум места в условиях ограниченного пространства и избавляет от спутывающихся проводов. HP “22 AIO X0W95EA” имеет широкую диагональ экрана 21,5 дюйма, которая позволит открыть много окон и программ. В комплекте есть проводная мышь и клавиатура, встроенная камера и микрофон. К такому моноблоку без труда можно подключить принтеры. Например, МФУ Canon “I-Sensys MF237W”. Это лазерное монохромное устройство, сочетающее в себе принтер, сканер, копирование, факс, поддерживающее беспроводную печать с компьютера и мобильных устройств. Максимальный формат печати А4. Лазерный сменный картридж можно найти в каталоге Офистон - https://www.officeton.by/catalog/kartridzhi-dlya-lazernykh-printerov-7896/.

Разорвать на мелкие клочки ненужные напечатанные документы помогут автоматические уничтожители бумаги. Шредер Wallner “FXD85B” не занимает много места, уничтожает бумагу и CD-диски в считанные секунды и имеет степень секретности Р-4. Лезвия ножей шредера необходимо время от времени смазывать, помогают в этом уже промасленные листы от “Argo”, которые нужно просто пропустить через уничтожитель.

Мелкая, но не менее важная техника для офиса

В отдел учета и планирования необходимы калькуляторы. “Citizen SDC-554S” работает от солнечного света при хорошем освещении, и от батареи при плохом. Рассчитает налоги, наценку и маржу. Для общения внутри компании и связи со сторонними организациями, предлагаем телефон Panasonic “KX-TS2358RU”. Аппарат имеет телефонную книгу, запоминает последние звонки. В телефоне можно отключить микрофон, а также включить громкую связь.

Для точечного освещения используйте настольные светильники. Эра “Nled-453” оснащен светодиодами, которые экономят электроэнергию и не требуют замены на протяжении всей эксплуатации. На сенсорной панели основания регулируется температура от холодного до теплого света, а также режимы яркости.

Для обустройства уголка для приема пищи или целой офисной кухни используйте бытовые приборы. Самые используемые из них – микроволновая печь и электрический чайник. Микроволновка Samsung “ME88SUT/BW” имеет много места внутри при стандартном объеме снаружи. Внутреннее керамическое покрытие легко очищается и не скапливает запахи. Электрочайник Philips “HD 4646” выполнен из качественного пластика, который не обожжет руки, как металлический аналог. Плоский нагревательный элемент легко очищается, а уровень воды отображается с двух сторон, что удобно для правши и левши. Не лишним будет приобрести для компании кулер с водой. “Ecotronic V21-LF” устанавливается на пол, охлаждает или подогревает воду и подает ее нажимом кружки.