Техника для офиса от мышки до кулера

2019-09-08, Автор - Ленар Хайруллин; [64]

Заполним офис техникой

Без офисной техники невозможно представить ни одну компанию. Если раньше бухгалтеру нужно было вести учет вручную, то теперь он автоматизирован при помощи компьютера и специальной программы. То же касается и печатных машинок. Текст можно изменять в компьютере и распечатывать документы на разной бумаге посредством принтера.

Жаркое помещение летом и холодное зимой спасают обогреватели и кондиционеры, а энергосберегающие лампы хорошо освещают пространство и экономят электроэнергию. Но обо всем по-порядку.

Крупная офисная техника

Начнем с компьютеров. В офисах все чаще отдают предпочтение современным моноблокам – дисплею, сзади у которого встроен системный блок, а также динамики. Такой компьютер занимает минимум места в условиях ограниченного пространства и избавляет от спутывающихся проводов. HP “22 AIO X0W95EA” имеет широкую диагональ экрана 21,5 дюйма, которая позволит открыть много окон и программ. В комплекте есть проводная мышь и клавиатура, встроенная камера и микрофон. К такому моноблоку без труда можно подключить принтеры. Например, МФУ Canon “I-Sensys MF237W”. Это лазерное монохромное устройство, сочетающее в себе принтер, сканер, копирование, факс, поддерживающее беспроводную печать с компьютера и мобильных устройств. Максимальный формат печати А4. Лазерный сменный картридж можно найти в каталоге Офистон - https://www.officeton.by/catalog/kartridzhi-dlya-lazernykh-printerov-7896/.

Разорвать на мелкие клочки ненужные напечатанные документы помогут автоматические уничтожители бумаги. Шредер Wallner “FXD85B” не занимает много места, уничтожает бумагу и CD-диски в считанные секунды и имеет степень секретности Р-4. Лезвия ножей шредера необходимо время от времени смазывать, помогают в этом уже промасленные листы от “Argo”, которые нужно просто пропустить через уничтожитель.

Мелкая, но не менее важная техника для офиса

В отдел учета и планирования необходимы калькуляторы. “Citizen SDC-554S” работает от солнечного света при хорошем освещении, и от батареи при плохом. Рассчитает налоги, наценку и маржу. Для общения внутри компании и связи со сторонними организациями, предлагаем телефон Panasonic “KX-TS2358RU”. Аппарат имеет телефонную книгу, запоминает последние звонки. В телефоне можно отключить микрофон, а также включить громкую связь.

Для точечного освещения используйте настольные светильники. Эра “Nled-453” оснащен светодиодами, которые экономят электроэнергию и не требуют замены на протяжении всей эксплуатации. На сенсорной панели основания регулируется температура от холодного до теплого света, а также режимы яркости.

Для обустройства уголка для приема пищи или целой офисной кухни используйте бытовые приборы. Самые используемые из них – микроволновая печь и электрический чайник. Микроволновка Samsung “ME88SUT/BW” имеет много места внутри при стандартном объеме снаружи. Внутреннее керамическое покрытие легко очищается и не скапливает запахи. Электрочайник Philips “HD 4646” выполнен из качественного пластика, который не обожжет руки, как металлический аналог. Плоский нагревательный элемент легко очищается, а уровень воды отображается с двух сторон, что удобно для правши и левши. Не лишним будет приобрести для компании кулер с водой. “Ecotronic V21-LF” устанавливается на пол, охлаждает или подогревает воду и подает ее нажимом кружки.


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