Телескопические светильники Magellano Light

Обычно нам приходится регулировать высоту светильников, используемых в домах и подвешенных к потолку, но в Magellano Light свет регулируется сам.

Телескопическая конструкция отлично подходит для создания множества различных схем освещения. Это достигается благодаря железно-алюминиевым цилиндрам различного диаметра, которые соединены между собой.

Блокировка к двум концам обеспечивается тремя дисками, вставленными посредством прессования и заблокированными на нижнем краю каждой секции, в то время как кадмиевые магниты и вставленная пластиковая мембрана во внутренней полости обеспечивают трение, не чрезмерное для скольжения, но достаточное для остановки в любой позиции.

Magellano Light является дизайнерской работой Aldo Deli и является лауреатом премии A9 Design Award 2019.