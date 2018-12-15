Теперь ИИ может видеть объекты в полной темноте

Исследователи из Массачусетского технологического института создали новую систему искусственного интеллекта, способную обнаруживать объекты в полной темноте. Система использует глубокую нейронную сеть для поиска прозрачных узоров на темных изображениях.

Команда исследователей обучила ИИ, предоставив ему 10000 целенаправленных темных, зернистых и расфокусированных изображений, которые дали системе представление о скрытых прозрачных объектах. После обучения система может находить и воспроизводить скрытые объекты в условиях крайне низкой освещенности. Она дает больше возможностей при съемке в ночное время, астрономии или медицине, где детали в биологическом материале могут быть получены без света и вредного излучения.