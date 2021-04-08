Thermalright представила кулер TA 120 EX для охлаждения процессора

Thermalright представила очередную систему охлаждения для процессора - TA 120 EX.

Башенный кулер имеет алюминиевый радиатор с 52 ребрами, между ребрами зазор 1,6 мм.

На радиатор установлен 120 мм вентилятор Thermalright TL-C12 PRO-G с гидродинамическим подшипником. Максимальная скорость вращения вентилятора составляет 1850 об/мин. Уровень шума при максимальных оборотах достигает 29,6 дБА.

С установленным вентилятором высота кулера 154 мм. Компактные размера Thermalright TA 120 EX обеспечивают легкую установку модулей памяти.

Медное основание имеет зеркальную поверхность, кроме того 5 медных тепловых трубок толщиной 6 мм обеспечивают отвод тепла от основания на радиатор. Поддерживаемые разъемы: AM4, LGA1200, LGA115x и LGA2066.

Сколько стоит кулер TA 120 EX производитель не сообщает.