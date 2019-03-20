Токио готовится к Олимпийским играм 2020

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио запустил роботизированный проект Токио-2020, в котором будут задействованы автоматы, обеспечивающие помощь зрителям и экипажам за кулисами.

Роботы от Toyota помогут гостям с инвалидной коляской направить их на свои места, доставить еду и предоставить информацию о мероприятии. Тем временем Panasonic предоставит экзоскелеты Power Assist Suit, чтобы помочь работникам облегчить труд при перевозке еды, мусора и других тяжелых грузов.

Комитет не стесняется своих целей: он демонстрирует мастерство Японии с роботами в тот момент, когда мир будет наблюдать. По словам руководителя проекта Хирохисы Хирукавы, это продемонстрирует «практическое внедрение» этой технологии.