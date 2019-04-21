Только один актёр прочитал полный сценарий «Мстителей: Финала»

Полный неожиданных поворотов сюжет «Мстителей: Финала» — тайна за семью печатями, которую тщательно оберегают даже от собственных актёров. Как выяснилось, Том Холланд — далеко не единственный, на чью способность держать язык за зубами создатели не понадеялись. Напротив, полный сценарий действительно прочитал лишь один Роберт Дауни-младший.

Такая же возможность была у Криса Эванса. Все остальные получили лишь те отрывки, в которых были задействованы — об этом братья Руссо рассказали в интервью Rotten Tomatoes.