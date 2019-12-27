«Топ Ган: Мэверик» фильм про авиацию

В продолжении фильма "Top Gun" Том Круз вновь сыграет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Вновь сесть за штурвал истребителя его заставляют эксперименты высокопоставленных чиновников, решивших заменить живых пилотов на высокотехнологичные дроны.

Вместе с Крузом и профессиональными летчиками тренировались и другие актеры, среди которых Моника Барбаро, Майлз Теллер и Глен Пауэлл. Все они переживали в кабине перегрузку в 8g. В кабине пилота было размещено по шесть IMAX-камер, чтобы как можно точнее передать ощущение пилота в кабине боевого самолета. Выход в широкий прокат запланирован на июнь 2020 года.