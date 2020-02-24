Трейлер Иди к папочке скоро появится в кинотеатрах

Очень чувствительный парень по имени Норвал получает приглашение от отца, которого не видел 30 лет. Норвал принял решение приехать к нему. Папа Норвала живет в домике на берегу моря. Сын понимает что воссоединение семьи не удасться и решает уехать, отцу это явно не понравилось и тут начинаются непредвиденные события.

Сценарий к фильм написал Тоби Харвард и Ант Тимпсон. Режиссер Ант Тимпсон. Фильм относится к жанру триллер, комедия 18+. В фильме снимались Элайджа Вуд, Стивен МакХэтти, Гарфилд Уилсон, Саймон Чин и другие. В российский прокат фильм выйдет 27 февраля.