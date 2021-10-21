Трейлер фильма Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом

Основанный на одной из самых продаваемых и получивших наибольшее признание критиков сериале видеоигр всех времен, Uncharted знакомит аудиторию с молодым уличным умом Натаном Дрейком (Том Холланд) и демонстрирует его первое приключение в поисках сокровищ с остроумным напарником Виктором Салливаном. (Марк Уолберг). В приключенческом боевике, охватывающем весь земной шар, они вдвоем отправляются в опасную погоню за «величайшим сокровищем, которое никогда не было найдено», а также ищут улики, которые могут привести к давно потерянному брату Натана.