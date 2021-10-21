Трейлер фильма Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом

Геймеры с нетерпением ждут премьеры долгожданного живого фильма Uncharted с Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом в главных ролях. Приятно узнать, что Naughty Dog и Sony выпустили самый первый трейлер Uncharted, который дает представление о том, чего вы можете ожидать от фильма Uncharted, премьера которого состоится на экранах кинотеатров по всему миру с 18 февраля 2022 года. Uncharted: Legacy of Thieves Collection также будет доступна на PlayStation 5 и ПК в начале 2022 года.

Основанный на одной из самых продаваемых и получивших наибольшее признание критиков сериале видеоигр всех времен, Uncharted знакомит аудиторию с молодым уличным умом Натаном Дрейком (Том Холланд) и демонстрирует его первое приключение в поисках сокровищ с остроумным напарником Виктором Салливаном. (Марк Уолберг). В приключенческом боевике, охватывающем весь земной шар, они вдвоем отправляются в опасную погоню за «величайшим сокровищем, которое никогда не было найдено», а также ищут улики, которые могут привести к давно потерянному брату Натана.