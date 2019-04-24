Трейлер к фильму Gemini Man

Вчера вышел трейлер нового научно-фантастическом фильма Энга Ли, Gemini Man, в главной роли которого будет сниматься Уилл Смит.

Благодаря трейлеру, мы получаем представление о том, как это будет выглядеть. Двухминутный клип показывает современного Смита как Генри Брогана, элитного, но стареющего убийцу, которого преследует младший клон. Визуальные эффекты - похожие на те, которые позволили сниматься Сэмюэлю Л. Джексону в цифровом искажении в Captain Marvel - также позволят Уиллу Смиту сыграть обе роли. Экшн-кадры могут выглядеть гиперреальными, так как Энг Ли снимает фильм в 3D с разрешением 120 кадров в секунду и разрешением 4K. Фильм выйдет в кинотеатрах 11 октября.