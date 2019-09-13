Тумбы и комоды – удобная и практичная мебель для любого помещения

Каждый современный человек окружает себя функциональными практичными предметами, это безусловно касается и мебели. Сегодня невозможно представить себе домашнее и офисное помещение без тумбы и комода. Это универсальная мебель, которая впишется в любое помещение, при этом не занимая много места. Тумбы и комоды отличаются по конструкции, наполнению и стилю это зависит от того для какого помещения она предназначена. Большой ассортимент данной мебели предлагает интернет-магазин Стол и Стул, где в каталоге товара можно купить тумбы любого размера и стиля.

Классификация тумб и комодов

Данная мебель представляет собой большую категорию, которая делится на: комоды для дома, прикроватные тумбы, ТВ тумбы, тумбы для обуви и офисные тумбы.

Комоды для дома бывают классические, комод-витрина, комод с зеркалом, комод-трансформер. Классические это прямоугольные модели с различным количеством ящичков и полок, от числа которого и зависит его высота. Классические модели очень компактны и вместительны, могут использоваться в спальнях, детских, прихожих и гостиных. Комод-витрина выполнен наподобие серванта, поэтому практично дополнит кухню и гостиную, где есть обеденный стол и стулья. Такой комод отлично подойдёт для размещения посуды, полотенец, скатертей и салфеток. Комод с зеркалом отлично заменит трюмо в спальне, в него можно сложить различные вещи и аксессуары. Еще он хорошо впишется в прихожую или гостиную, особенно небольших размеров, ведь благодаря зеркалу он увеличивает пространство в помещении. Комоды-трансформеры идеальная мебель для малогабаритных квартир или маленьких комнат, ведь он может легко превратится в подставку для телевизора, в рабочий столик или полку для многих вещей.

Прикроватные тумбы представляют собой небольшой ящик или столик, который изготавливается открытого или закрытого типа. Прикроватные тумбы предназначены для установки возле кровати и служат хорошим местом для хранения небольших вещей. Они могут быть напольными, на ножках или подвешенными. Конструкция прикроватных тумб различная и зависит от размера комнаты, кровати и предназначения. Так внешний вид может быть выполнен в виде ящичков в виде ярусной шкатулки или тумбы с закрытыми дверцами, или столика на высоких ножках. В основном имеет прямоугольную или квадратную форму, реже круглую или овальную.

ТВ тумбы очень популярная мебель в гостиной комнате, ведь однозначно в каждом доме или квартире есть телевизор, который необходимо практично установить в помещении. Телевизор можно разместить на стене, а можно установить на ТВ-тумбу, где также имеются полки для других мелких предметов. Тумбы для ТВ бывают разной конструкции и выполнены из различных материалов, из таких как дерево, стекло и металл, ДСП. Стильно смотрятся стеклянные модели, которые отлично впишутся во многие современные интерьеры. Деревянные модели подходят практически во все интерьеры, главное гармонично вписать их в интерьер. По конструкции они могут быть прямые, угловые, в виде комода, высокие или длинные. Размер зависит от комнаты и предназначенного для неё места.

Тумбы для обуви предназначаются для прихожих, они отличаются особой конструкцией, ведь служат местом хранения обуви и различных аксессуаров. Тумба для обуви залог практичности и функциональности в прихожей. По конструкции они могут быть открытого и закрытого типа, а также комбинированные модели. Оптимально использовать тумбу комбинированной конструкции, которая позволяет на открытых полках хранить обувь ежедневной носки, а в закрытых-хранить остальную обувь. В зависимости от размера комнаты они могут отличаться по высоте и глубине.

Офисные тумбы – незаменимая мебель в каждом кабинете. Тумба может располагаться возле рабочего стола и может и под ним. Они идеально подходят для хранения личных вещей, бытовых мелочей и оргтехники. В офисных кабинетах могу использовать стационарные модели, мобильные и приставные.

Материалы

Для изготовления комодов и тумб производители используют наиболее практичные материалы. Самыми популярными и практичными считаются дерево, ДСП, МДФ, пластик, ротанг. Самым надёжным и качественным считается дерево, он и смотрится красиво и впишется во многие интерьеры. Но имеет достаточно высокую стоимость. Ротанг и пластик достаточно нестандартны материалы для изготовления мебели, чаще всего используются в изготовлении тумб для обуви. Самыми популярными считаются ДСП и МДФ, они доступны в цене, имеют широкую палитру цветовых решений и практичны в эксплуатации. В основном из таких материалов изготавливают все тумбы и комоды для дома и офиса.

Так, тумбы и комоды делают помещение более функциональным, практичным и аккуратным. Большой ассортимент данного товара позволит легко подобрать нужную модель для вашего дома и офиса!