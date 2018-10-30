Tundra PIE Pro пикап, который делает Pizza Hut на ходу

Pizza Hut является лидером инноваций, создавая все, от кроссовок, которые могут приостановить ваш телевизор и заказать пиццу для создания рабочих вертушек в коробки для пиццы . Теперь компания объединилась с Toyota для создания пикапа Tundra PIE Pro, с роботизированной фабрикой по производству пиццы.

Вот как это работает: после заказа пиццы первая роботизированная рука открывает холодильник, достает пиццу, помещает ее на конвейерную ленту печи и возвращается, чтобы закрыть холодильник. Пицца едет через высокоскоростную духовку. После того, как пицца приготовлена, вторая роботизированная рука на другой стороне извлекает и помещает ее на разделочную доску, разрезая на шесть ломтиков и укладывает в коробку. Процесс занимает около 6 мин. Затем автомобиль доставляет свежеприготовленную пиццу клиенту. Завод по производству пиццы построен из Tundra SR5, который был собран с нуля, а трансмиссия с бензиновым двигателем заменена блоком питания водородного топливного элемента от Toyota Mirai.