У Google появилось новое приложение для сканирования документов

Stack - это новый продукт из Google Area 120, его мастерской для экспериментальных продуктов, предназначенных для решения повседневных проблем. Некоторые из продуктов Area 120 включают Google News, гарнитуру Cardboard VR и Grasshopper. Новое приложение заимствует технологию, лежащую в основе корпоративного инструмента Google DocAI, который используется для анализа документов.
Используя биометрическую аутентификацию Google, встроенную в Android, Slack может позволить использовать документы блокировки, к которым затем можно получить доступ с помощью зарегистрированного отпечатка пальца или лица. Функции AI автоматически сортируют отсканированные файлы и документы по разным категориям. Он также может идентифицировать ключевую информацию в отсканированном документе, такую как срок оплаты счета, сумма к оплате или номер счета. Пользователи также могут искать в отсканированных документах необходимую информацию.
На данный момент приложение Stack доступен только в США через Play Store.