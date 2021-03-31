У Google появилось новое приложение для сканирования документов

У компании Google появилось новое приложение для сканирования документов, которое автоматически классифицирует отсканированные документы. Софт имеет функцию безопасности, которая позволяет заблокировать документы, к которому можно будет получить доступ с помощью отпечатка пальца или с помощью разблокировки лица.

Stack - это новый продукт из Google Area 120, его мастерской для экспериментальных продуктов, предназначенных для решения повседневных проблем. Некоторые из продуктов Area 120 включают Google News, гарнитуру Cardboard VR и Grasshopper. Новое приложение заимствует технологию, лежащую в основе корпоративного инструмента Google DocAI, который используется для анализа документов.

Используя биометрическую аутентификацию Google, встроенную в Android, Slack может позволить использовать документы блокировки, к которым затем можно получить доступ с помощью зарегистрированного отпечатка пальца или лица. Функции AI автоматически сортируют отсканированные файлы и документы по разным категориям. Он также может идентифицировать ключевую информацию в отсканированном документе, такую ​​как срок оплаты счета, сумма к оплате или номер счета. Пользователи также могут искать в отсканированных документах необходимую информацию.

На данный момент приложение Stack доступен только в США через Play Store.
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