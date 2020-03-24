УФ-бокс Momax Q.Power продезинфицирует и зарядит ваш гаджет QI

Momax Q.Power UV-Box QU1 представляет собой беспроводное зарядное устройство с функцией дезинфекции.

Оно быстро и безопасно восполнит заряд устройства с поддержкой QI, а также продезинфицирует его, используя UV-излучение. Прибор способен уничтожить до 99.9% вредных микробов, находящихся на поверхностях предметов, которыми вы пользуетесь в течение дня. Для этого устройству требуется от 18 до 30 минут. Просто поместите смартфон внутрь Q.Power UV-Box и наслаждайтесь беспроводной зарядкой до 7,5 Вт для iOS и 10 Вт для Android.

Стоит отметить, что пока нет научных доказательств того, что ультрафиолетовое излучение хорошо справляется с вирусом Covid-19. Momax Q.Power UV-Box уже доступен для покупки за $ 89.