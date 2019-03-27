UPS и Matternet запускают беспилотную авиакомпанию по доставке медикаментов

UPS и Matternet запускают беспилотную авиакомпанию, которая будет использовать роботизированный самолет для доставки медицинских образцов между медицинскими учреждениями WakeMed в Роли, штат Северная Каролина.

Квадрокоптер M2 может нести до 2 кг на расстояния до 20 км, но он все равно должен быть быстрее, дешевле и более отзывчивым, чем нынешняя система поездок по городу с использованием автомобилей. Дроны будут летать по фиксированным маршрутам, а обученный пилот будет следить за поездкой. UPS и Matternet планируют использовать данную сеть, чтобы увидеть, как беспилотники могут использоваться в других медицинских учреждениях по всей территории США.