Ubisoft и Netflix планируют запустить мультсериал Splinter Cell

Ubisoft и Netflix планируют запустить мультсериал по мотивам видеоигры Splinter Cell. Игра стала настолько популярной, что вышло аж шесть частей, а также планировалось снять фильм. Netflix наняла сценариста Дерека Колстада, который был главным сценаристом серии фильма о Джоне Уике. Стриминговый сервис Netflix планирует работать над двумя сезонами. Splinter Cell относится к жанру стелс-экшена, в котором игрок используя возможности скрытности и бесшумности выполняет спец. задания в разных уголках планеты. Оригинальность игре придает прибор ночного видения Сэма Фишера.

На данный момент компании работают над боевиком по мотивам популярной игры The Division, за который взялся Дэвид Литч, который известен своей работой по фильму Дэдпул 2.
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