Ubisoft объединилась с Netflix для создания сериала по франшизе Assassin's Creed

Netflix сегодня объявила, что заключила соглашение с Ubisoft о разработке сериала на основе известной франшизы видеоигр Assassin’s Creed. Ubisoft снова пробует свои силы в экранизации Assassin's Creed. Вместо голливудского блокбастера на этот раз нас ждет сериал. Джейсон Альтман в пресс-релизе рассказал: "Мы очень рады создать серию Assassin's Creed с Netflix и с нетерпением ждем разработки следующей саги во вселенной Assassin's Creed".

На данный момент ведется поиск шоураннера и съемочной команды. Джейсон Альтман и Даниэль Крейник из Ubisoft Film & Television будут исполнительными продюсерами.
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Ubisoft объединилась с Netflix для создания сериала по франшизе Assassin's Creed

Netflix сегодня объявила, что заключила соглашение с Ubisoft о разработке сериала на основе известной фра...
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