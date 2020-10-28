Ubisoft объединилась с Netflix для создания сериала по франшизе Assassin's Creed

Netflix сегодня объявила, что заключила соглашение с Ubisoft о разработке сериала на основе известной франшизы видеоигр Assassin’s Creed. Ubisoft снова пробует свои силы в экранизации Assassin's Creed. Вместо голливудского блокбастера на этот раз нас ждет сериал. Джейсон Альтман в пресс-релизе рассказал: "Мы очень рады создать серию Assassin's Creed с Netflix и с нетерпением ждем разработки следующей саги во вселенной Assassin's Creed".

На данный момент ведется поиск шоураннера и съемочной команды. Джейсон Альтман и Даниэль Крейник из Ubisoft Film & Television будут исполнительными продюсерами.