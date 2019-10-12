Французской компании Ubisoft не привыкать к телевидению и фильмам.

Отдел Ubisoft Motion Pictures создала экранизацию "Assassin's Creed", "Far Cry" с Тилем Швайгером и фильм "принц Персии", которые были лицензированы издателем.

В настоящее время компания сконцентрирована на небольших проектах с участием детей и подростков. Издатель в настоящее время работает надо различными проектами, например "Watch Dogs" и "Far Cry 3: Blood Dragon".

Новый мультфильм к боевому приключению "Watch Dogs" должна стать так называемым Cybermystery show. В главной роли - девушка, ученица средней школы, оснащенная различными гаджетами. Если новый проект Ubisoft будет успешным, то Ubisoft подумает о продолжении.