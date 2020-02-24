Убойная комедия с Дэниелом Рэдклиффом

2020-02-24, Автор - Ramil; Продукт - Пушки Акимбо; [71]
Пушки Акимбо - американский комедийный боевик. Режиссер и сценарист Джейсон Ли Хауден. Российская премьера состоится 27 февраля. В фильме снимались Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг, Риз Дэрби, Нед Деннехи и другие.

Сюжет фильма рассказывает историю разработчика игр по имени Майлз. В его дом ворвались негодяи и прибили к его рукам два пистолета. Негодяи похитили его девушку и требуют выполнить ряд условий. Чтобы спасти свою любимую ему придется союзничать с безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание.


Комментарии и отзывы Пушки Акимбо
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor