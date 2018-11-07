Уличные сабвуферы Rockustics OneSub и DubSub в форме камней

MSE Audio недавно анонсировали сабвуферы Rockustics OneSub и DubSub, предназначенные для повышения качества звука на открытом воздухе с низкочастотным басом. Обе новинки выпускаются в прочных защищенных корпусах, стилизованных под камень.

Модель OneSub представляет собой пассивный сабвуфер, требующий подключения к специализированному НЧ-усилителю. DubSub - это сабвуфер, который подразумевает использование с двумя дополнительными колонками. Эту 2.1-систему можно подключить к обычному усилителю. В обеих моделях стоят 8-дюймовые полипропиленовые динамики. В DubSub задействована двойная звуковая катушка. Импеданс в обоих случаях составляет 4 Ом, диапазон частот — 30–100 Гц. Доступные в сером, песчаном и коричневом корпусах OneSub и DubSub предназначены для хранения на открытом воздухе в течение всего срока службы, даже в условиях холодного климата. Вес 38,6 кг.