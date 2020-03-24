Ультрафиолетовая лампа для стерилизации Xiaoda

Китайская компания Xiaomi анонсировала в Китае ультрафиолетовую лампу под брендом Xiaoda. Теперь же она доступна к покупке на AliExpress за 24 доллара в двух расцветках корпуса: белой и чёрной.

Xiaoda получила два режима работы: ультрафиолетовый и озоновый. Первый режим уничтожает микроорганизмы, а второй с помощью озона, разлагает бактерии и убирает в воздухе неприятные запахи.

Процесс стерилизации длится 30 минут, после чего лампа автоматически отключается.

Внешне устройство напоминает микрофон. Также по рекомендации производителя, во время стерилизации покинуть данную комнату.

Работает Xiaomi Xiaoda от аккумулятора на 700 мАч.