Умная игрушка для кошки Xiaomi FurryTail Toy

Компания Xiaomi анонсировала полезную игрушку для питомцев под названием Xiaomi FurryTail Toy.

Игрушка выглядит в виде разбитого яйца с желтком, из которого торчит пушистый помпон, который может вращаться на 360 градусов. Благодаря этому устройство может развлекать питомцев.

Игрушка Xiaomi FurryTail Toy оснастили авто отключением после трех минут не активности, если ваше животное снова коснется игрушки то, FurryTail Toy вновь заработает.

Игрушка выполнено из экологичного ABS-пластика, который безопасен для животных и не имеет запаха и не шумит при работе.

Купить Xiaomi FurryTail Toy можно на AliExpress за 13 долларов. На выбор есть несколько расцветок.