Умная кормушка для кошек и собак от Xiaomi

Xiaomi представила интеллектуальную кормушку Furrytail Pet. Гаджет стоит $ 28 и в настоящее время доступен для финансирования на Xiaomi Youpin. Ожидается, что продукт поступит в продажу 30 июня.

Устройство функционирует так же, как кормушка, но основное отличие состоит в том, что имеется отсек для хранения продуктов, в котором пища ловко стекает из отделения для хранения в кормушку. Есть поддержка приложения, которое можно использовать для установки интервалов времени, в течение которого еда должна доставляться. Умная кормушка оснащена инновационной структурой из шести частей с матовой мягкой резиной, которая гарантирует, что корм не застрянет в процессе подачи. Она имеет емкость 4 л, в которой можно хранить 2 кг корма для кошек или собак.

Корпус изготовлен из АБС-пластика, в то время как емкость для пищевых продуктов представляет собой чашу из нержавеющей стали 304, которая эффективно снижает рост бактерий. Силиконовое уплотнительное кольцо и тройные замки предназначены для эффективного блокирования проникновения воздуха с целью предотвращения окисления корма для домашних животных.