Умная лампа против бактерии Xiaomi Five Smart Sterilization Lamp

У Xiaomi Youpin появился новый продукт, а именно умная лампа Five Smart Sterilization.

В центре Five Smart Sterilization Lamp находится бактериоцидная УФ-лампа Philips с номинальной мощностью 35 Вт и содержанием ртути 1/10. Лампа работает от стандартного напряжения 220 В, и светит лампа на 20-30 метров. Также Xiaomi Five Smart Sterilization Lamp оснастили датчиком движения.

Со слов разработчиков, лампа убивает вплоть до 99.99% бактерий. Ещё Five Smart Sterilization Lamp можно управлять с помощью приложения MiJia и умного голосового помощника XiaoAI. Стоит такая лампа 23-25 долларов.